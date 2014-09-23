Виявлено рецептор, що сприяє розвитку ревматоїдного артриту

Вчені під керівництвом Шиви Шахрара (Shiva Shahrara) припустили, що пригнічення роботи цього рецептора може допомогти при лікуванні артриту.

Ревматоїдний артрит - серйозне аутоімунне захворювання, що характеризується набряком суглобів і сильним болем. При прогресуванні захворювання виникає деформація суглобів, остеопороз, посилення болі, втрата рухливості суглобів.

Вчені з'ясували, що ключова роль у розвитку симптомів захворювання належить TLR5, рецептора, розташованого на поверхні мієлоїдних клітин, що мігрують з кровоносних судин до ушкоджених суглобів і беруть участь у руйнуванні кісткової тканини.

Автори показали, що активація TLR-5 веде до утворення кровоносних судин поруч з пошкодженими суглобами. Рецептор також впливає на роботу фактора некрозу пухлини альфа (ФНП-альфа), який посилює міграцію мієлоїдних клітин до суглобу.

Дослідники провели ряд експериментів на моделі ревматоїдного артриту у лабораторних мишей. У тварин, які отримували антитіла, які придушувати активність TLR5 рівень міграції мієлоїдних клітин істотно знижувався, набрякання суглобів і руйнування кісток була виражена в значно меншій мірі.

Автори припускають, що лікарські препарати на основі антагоністів рецептора TLR5, після відповідних досліджень можна використовувати і в клініці для лікування пацієнтів, які страждають на ревматоїдний артрит.

remedium.ru