Вегетаріанство породило епідемію дитячих захворювань

Дефіцит вітаміну В12 - частий діагноз, який ставлять швейцарські педіатри. Цей вітамін відіграє важливу роль для розвитку нервової системи, мозку, процесу утворення крові. За даними Федерального департаменту охорони громадського здоров'я Швейцарії, також серед швейцарських дітей поширюється дистрофія, пише meddaily.ru з посиланням на "Росбалт".

Причина в веганстві. Так як ситуація вже знаходиться на межі національної кризи, чиновники вирішили звернутися до батьків із закликом включати в раціон харчування дитини різноманітні продукти. Лише м'ясо, риба та молочні продукти можуть подарувати повний набір вітамінів, мікроелементів і інших корисних речовин, важливих для дитячого організму.

Якщо харчування не збалансоване і позбавлене даних продуктів, то дитину чекають серйозні захворювання. Нагадаємо: веганство передбачає відмову не тільки від м'яса і риби, але молока, меду та яєць. За останнє десятиліття число веганів в Швейцарії збільшилося в 4 рази і становить приблизно 80000 осіб. Це відразу ж позначилося на зростанні захворюваності. Головна проблема в тому, що батьки-вегани змушують дотримуватися того ж способу життя і своїх дітей.