Друзі впливають на вибір їжі в кафе

Американські вчені найняли професійну актрису, щоб та, одягнувши на себе костюм, який зробив її гладкою, прийняла участь в їх дослідженні. Актрису попросили накласти собі в тарілку велику кількість їжі перед групою учасників дослідження. Потім, дослідники закликали учасників накласти їжу собі, надаючи вибір між пастою і салатом, пише menshealth.com.ua.

Результат - коли актриса вибирала калорійну нездорову їжу, учасники експерименту наслідували її приклад. Коли ж дівчина була без свого костюма, і їла калорійну їжу - «піддослідні» воліли їсти салат.

Ось що дивно, коли дівчина в костюмі вибирала салат, учасники контрольної групи все одно схилялися до вибору пасти. Вчені з Південного Іллінойсу і Корнельського університетів вважають, що в компанії огрядних людей ти відкидаєш за задній план правила здорового харчування.