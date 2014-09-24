70% хворих, інфікованих вірусом Ебола, помирають

У ВООЗ повідомили, що спалах інфекції вже забрав життя 2800 людей, а недуга залишається загрозою міжнародного рівня. Вчені кажуть, що показники захворюваності можуть зростати геометрично, збільшуючи ризик перетворення хвороби на ендемію у західній Африці. Майже усі смертельні випадки внаслідок найбільшого спалаху Еболи у світі сталися у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

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За словами лікаря Крістофера Дая - співавтора останнього дослідження - зараз необхідно звернути увагу на ізоляцію місць, де зафіксовані спалахи, підвищити якість медичної допомоги та доступу до клінічного супроводу, також потрібна активніша участь громадськості і підтримка з боку міжнародних партнерів.

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Лікар Дай застерігає, якщо не вжити цих заходів якнайшвидше, у трьох перелічених країнах звітуватимуть про тисячі нових випадків зараження і смертей щотижня.

ТСН