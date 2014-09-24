Визначено аромати, що підвищують настрій

Опитування, проведене британським агентством Radox, показало, що аромат лимона підвищує настрій 34% жінок, пише viknaodessa.od.ua.

На другому місці - аромат свіжого хліба (15%), на третьому - випраних простирадл (12%).

19% респондентів-чоловіків назвали аромат смаженого бекону.

Друге місце теж посів свіжий хліб, а на третьому опинився аромат свіжої кави.

Професор Тім Джейкоб з університету Кардіффа зазначив, що жінки краще за чоловіків розрізняють запахи та можуть сконцентруватися на промате, не звертаючи уваги на зовнішній вигляд і їстівність. У чоловіків нюх влаштовано простіше: їх радує запах того, що смачно.