Продукт, який допоможе скинути зайву вагу

Експерти в галузі дієтології вважають, що курячі яйця можуть допомогти в позбавленні від зайвих кілограмів. Фахівці з Університету в Ливерпулі з'ясували: курячі яйця нормалізують рівень холестерину в крові і стабілізують обмін речовин в організмі.

Дані вдалося встановитися в ході дослідження за участю 440 добровольцями. Учасників розділили на дві групи. Перша група в якості основного харчового раціону отримувала дієтичні продукти, але у всіх стравах відсутні курячі яйця. Друга група харчувалася аналогічно, однак фахівці додали в раціон невелику кількість яєць.

Виявилося, що всі домисли про шкоду яєць - міф. Рівень холестерину в першій і другій групі залишався на оптимальних показниках. Більшості добровольців за час дослідження вдалося скинути 3-4 кілограми, проте в групі, яка вживала курячі яйця, зазначалося зміцнення м'язової тканини.

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