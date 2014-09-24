Кращі народні засоби від печії

Поширені в народі такі засоби як сода і молоко не рекомендуються при печії, пише econet.ua. Кислотність шлункового соку знижується, а через деякий час підвищується. Щоб зменшити гіркоту і зменшити печію потрібно:

Виключити з раціону гостру, смажену, жирну їжу.

Пересмажити гречку до темно-коричневого кольору, потовкти, просіяти. Приймати на кінчику ножа 3-4 рази в день.

20 г трави сухоцвіту болотного залити 200 мл окропу, настояти 15 хвилин. Приймати по 1 ст. ложці 4-5 разів у день.

Корені, насіння і листя дягелю лісового стовкти. Отриманий порошок заварювати як чай по 1 дрібці. Приймати 3 рази в день.

Трава звіробою, сухоцвіту, деревію - по 20 г 3 ст. ложки суміші настояти 2 години в 1 л окропу, процідити. Пити по 1\2 склянки 4-5 разів у день.