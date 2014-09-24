У найближчі місяці число інфікованих вірусом лихоманки Ебола може перевищити 500 тисяч

Такий прогноз був зроблений фахівцями Центру по контролю і профілактики захворювань США (CDC), інформує Reuters.

Як заявили в Центрі, розрахунки ґрунтуються на даних за кінець серпня і не враховують програму по боротьбі з вірусом, заплановану урядом США. Вчені підкреслюють, що верхній поріг в 1,4 млн хворих навряд чи буде досягнутий.

Читайте такожВ Австралії жінку госпіталізували з підозрою на лихоманку Ебола

Тим не менше, фахівці ВООЗ кажуть про швидке розповсюдження захворювання. За їх даними, протягом шести тижнів число заражених вірусом лихоманки Ебола може збільшитися до 20 тис. осіб. Вони попереджають, що геморагічна лихоманка може стати невід'ємною складовою життя на заході Африки.

Згідно з останньою інформацією ВООЗ, число летальних випадків лихоманки Ебола вже перевищило 2,8 тис. осіб. Проте в деяких країнах намітилася позитивна динаміка: у Сенегалі та Нігерії суворі заходи по ізоляції інфікованих і відстеження можливих випадків зараження дозволили скоротити число нових хворих до мінімуму. Так, у Нігерії за три дні було зареєстровано 20 випадків інфікування, 8 осіб померли. В Сенегалі, в свою чергу, був зафіксований лише один випадок зараження.

remedium.ru