Келих червоного вина дорівнює тренуванню у спортивній залі

Вчені з Університету Альберти у Канаді з'ясували, що червоне вино, горіхи та виноград мають речовину ресвератрол, яка покращує роботу серця, м'язів і кісток у той самий спосіб, як це відбувається під час занять у спортивній залі, пише life.pravda.com.ua.

Ресвератрол виявився чудовим антиоксидантом при випробуваннях на гризунах і саме тому вчені планують перевірити його за допомогою діабетиків, повідомляє видання Latin Times.

Якщо будуть доведені переваги речовини, то можна буде стверджувати, що робота серця пацієнта може бути покращена настільки, як і при роботі у залі.

У той час як вчені і любителі вина нині радіють цій новини, лікарі навряд чи рекомендуватимуть своїм пацієнтам почати пити будь-який тип алкоголю, бо це може мати шкідливий вплив здоров'я.

Люди повинні мати на увазі, що цими перевагами можна користуватися тільки за наявності однієї склянки вина з вечерею, щонайбільше.