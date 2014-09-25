Комбінація морфіну і карбамазепіну краще допомагає при нейропатичному болю
Результати досліджень на тваринах свідчать про те, що додавання карбамазепіну до морфіну при лікуванні нейропатичного болю сприяє усуненню гіперальгезувальної дії опіоїду
Можна очікувати, що це дозволить використовувати у людей менші дози морфіну протягом тривалого часу і знизить частоту виникнення побічних ефектів.
Як свідчать дані дослідження, знеболююча дія морфіну помітно знижувалася через три тижні лікування, а при додаванні до морфіну протиепілептичного препарату карбамазепіну ефект відновлювався.
Автори пояснюють зменшення знеболювання одним з побічних ефектів опіоїдів - гіперальгезією. Морфін і його метаболіти діють у клітинах не тільки на свої специфічні рецептори, але і на інші мішені, що призводить до активації нейронів, що відповідають за сприйняття болю. Основну роль у цій активації грає один з типів натрієвих каналів. Передбачається, що карбамазепін гальмує його роботу і зменшує гіпералгезію. Така дія дозволяє уникнути підвищення дози морфіну при його неефективності.
Збільшення дози опіоїдів пов'язують і з іншими побічними ефектами - з запором, порушеннями дихання, нудотою і розвитком лікарської залежності.
І морфін, і карбамазепін застосовуються вже тривалий час. У літературі описані випадки парадоксального зменшення больових відчуттів при використанні їх поєднання. Ці публікації і результати нового дослідження дозволяють розраховувати на ефективність комбінації морфіну та карбамазепіну в лікуванні нейропатичного болю.