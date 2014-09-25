Комбінація морфіну і карбамазепіну краще допомагає при нейропатичному болю

Можна очікувати, що це дозволить використовувати у людей менші дози морфіну протягом тривалого часу і знизить частоту виникнення побічних ефектів.

Як свідчать дані дослідження, знеболююча дія морфіну помітно знижувалася через три тижні лікування, а при додаванні до морфіну протиепілептичного препарату карбамазепіну ефект відновлювався.

Автори пояснюють зменшення знеболювання одним з побічних ефектів опіоїдів - гіперальгезією. Морфін і його метаболіти діють у клітинах не тільки на свої специфічні рецептори, але і на інші мішені, що призводить до активації нейронів, що відповідають за сприйняття болю. Основну роль у цій активації грає один з типів натрієвих каналів. Передбачається, що карбамазепін гальмує його роботу і зменшує гіпералгезію. Така дія дозволяє уникнути підвищення дози морфіну при його неефективності.

Збільшення дози опіоїдів пов'язують і з іншими побічними ефектами - з запором, порушеннями дихання, нудотою і розвитком лікарської залежності.

І морфін, і карбамазепін застосовуються вже тривалий час. У літературі описані випадки парадоксального зменшення больових відчуттів при використанні їх поєднання. Ці публікації і результати нового дослідження дозволяють розраховувати на ефективність комбінації морфіну та карбамазепіну в лікуванні нейропатичного болю.

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