Імбир - універсальні ліки аюрведи

Аюрведа вважає імбир універсальним ліками, саме так перекладається назва «вішвабхесадж» з санскриту. Першу згадку про корисні властивості імбиру можна знайти у давньокитайських текстах, в Корані і в казках «Тисяча й одна ніч». Імбир використовується для лікування вже більше двох тисяч років. На думку східних цілителів, регулярне вживання імбиру просвітлює розум. Користь імбиру обумовлена великою кількістю біологічного «вогню», який керує обміном речовин, пише econet.ua.

Корисні властивості імбиру

Універсальність імбиру при лікуванні обумовлена його унікальним складом: більш як 400 сполук, необхідних для роботи людського організму: амінокислоти, вітаміни, мінерали.

Найголовніша корисна властивість імбиру - це зміцнення імунітету, лікування застуди і запалень. Він успішно знищує віруси і паразитів, має потогінну, загоюючу і антиоксидантну дію.

Імбир допомагає при болю, він дуже хороший анальгетик і спазмолітик, відмінний заспокійливий засіб.

Використання корисних властивостей імбиру допомагає при болях в животі, в лікуванні проносів і отруєнь.

Одним з чудових властивостей імбиру є усунення нудоти. Він знижує тиск і рівень холестерину, зміцнює судини, покращує кровообіг. Застосування імбиру при лікуванні органів травної системи дає відмінні результати: поліпшується обмін речовин, підвищується апетит, виводяться шлаки і токсини. Також сповільнюються процеси старіння в організмі, посилюється статевий потяг.