Кава покращує стан шкіри

Всі прекрасно знають про тонізуючі якості кави. Саме тому ми так любимо пити її на сніданок, щоб швидше прокинутися і почати новий день міцним і життєрадісним. Але саме цього ми добиваємося і для стану своєї шкіри, пише nashpilkah.com.ua. Так чому б нам не використовувати каву для цих цілей?

Сьогодні ми розповімо вам про те, чим же корисна кава для нашої шкіри.

По-перше, до складу олії кави входить лінолева кислота, яка сприяє формуванню ліпідного бар'єру шкіри. Також вона має фотозахисні і антисептичні властивості, перешкоджає старінню шкіри і робить її більш еластичною і пружною.

По-друге, кава - це насамперед кофеїн. А він в свою чергу підвищує тонус шкіри, покращує її кровопостачання і сприяє розщепленню жирів. Крім того, він активує клітинний обмін і провокує лімфовідтікання, тому його додають до складу багатьох нічних кремів для шкіри навколо очей. Це допомагає позбутися від набряків і мішків під очима.