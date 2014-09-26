Солодощі і фаст-фуд можуть стати причиною депресії

Учені з Америки поставили під сумнів факт, що солодкі продукти піднімають настрій. В ході експерименту вони довели: постійне споживання солодкої і жирної їжі впливає на поведінку і провокує розвиток симптомів депресії, пише aspekty.net.

Вчені набрали добровольців і розділили їх на дві групи. Перша група харчувалася протягом дослідження виключно здоровою їжею, друга цілих два місяці не відмовляла собі в цукерках, випічці та фаст-фуді.

Після закінчення дослідження вчені порівняли показники психічного здоров'я добровольців з двох груп. Виявилося, що в першій групі жодна людина не страждала депресією, тоді як у другій групі шкідлива їжа погіршила стан добровольців.

Жирна та солодка їжа запускає в мозку людини цілий ланцюг хімічних реакцій. В результаті продукти сприяють не тільки виробленню гормону щастя, але і провокують розвиток стресу, неспокою і симптомів депресії.