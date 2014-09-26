Кава знижує ризик виникнення діабету

Щоденне вживання кави знижує ризик виникнення діабету другого типу.

Вченим вдалося встановити, що щоденне вживання чашки кави протягом чотирьох років допомагає знизити ймовірність прояву хвороби на 11%. У той же час відмова від кави підвищує ризик появи діабету на цілих 17%, інформує news.еizvestia.com.

До подібних висновків дослідники прийшли, проаналізувавши метадані, отримані в ході кількох досліджень, учасниками яких стали понад 50 тисяч осіб.