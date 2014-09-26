Кава знижує ризик виникнення діабету
09:57, 26 вересня 2014Зарубіжні новини
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Щоденне вживання чашки кави протягом чотирьох років допомагає знизити ймовірність прояву хвороби на 11%
Фото: УНІАН
Щоденне вживання кави знижує ризик виникнення діабету другого типу.
Вченим вдалося встановити, що щоденне вживання чашки кави протягом чотирьох років допомагає знизити ймовірність прояву хвороби на 11%. У той же час відмова від кави підвищує ризик появи діабету на цілих 17%, інформує news.еizvestia.com.
До подібних висновків дослідники прийшли, проаналізувавши метадані, отримані в ході кількох досліджень, учасниками яких стали понад 50 тисяч осіб.
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