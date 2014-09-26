Мозок зменшується через багатозадачність

Британські вчені з Університету Сассекса прийшли до висновку про те, що багатозадачність зменшує розмір мозку, впливаючи на обсяг сірої речовини. Ця зона відповідає за переробку інформації, що надходить, пише medinfo.ua.

Наука вже давно довела, що з жінок виходять прекрасні берегині сімейного вогнища та господині, тому що вони вміють виконувати кілька справ одночасно. Приміром, варити обід, перевіряти у дитини уроки, розмовляти по телефону з подругою і прати білизну. Чоловіки здатні зосередитися на виконанні тільки одного завдання в даний конкретний момент.

Проте англійські вчені встановили, що багатозадачність зовсім не така хороша, як це було прийнято вважати. Чоловіки і жінки, які намагаються виконувати кілька справ одночасно, стикаються з процесом зменшення мозку за рахунок скорочення обсягу сірої речовини. Це частина мозку, що відповідає за процес переробки інформації, яка має величезне значення, і її зменшення відразу відбивається на розумових здібностях людини.

Раніше вчені прийшли до висновку про те, що виконання кількох справ одночасно при використанні різних гаджетів веде до погіршення уваги, підвищуючи ризик таких емоційних проблем, як тривожні стани і депресія. Наука також довела, що обсяг сірої речовини можна збільшити за рахунок постійного навчання.