Чому не варто народжувати одну дитину за іншою

Мала різниця за часом між двома родами небезпечна. Вона підвищує ризик розвитку аутизму на 150%, якщо друга дитина була зачата протягом 12 місяців після пологів першої, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Найбезпечніша перерва - 2-5 років.

Але після 5 років ризик аутизму знову зростав на 30%, а після 10 років - на 40%, говориться в дослідженні Колумбійського Університету.

Фахівці зробили цей висновок, проаналізувавши понад 7000 дітей, народжених у 1987-2005 рр. у Фінляндії. Приблизно у третини дітей був діагностований аутизм. І чим швидше після перших пологів жінка зачинала другу дитину, тим вищим був ризик аутизму у народженого другим.