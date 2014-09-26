На зниження материнської і дитячої смертності у бідних країнах буде направлено $4 млрд

В дану програму планується вкласти близько 4 млрд доларів, пише Reuters.

Програма по зниженню материнської смертності ООН стартувала в 1990-х роках. Її головною метою було скорочення показників материнської та дитячої смертності на дві третини до 2015 року. Проте до цих пір в бідних країнах не вдалося домогтися значних успіхів у даних заходах. Новий інструмент фінансування дозволить прискорити процес, так як кошти будуть передаватися безпосередньо урядам бідних країн для розвитку систем охорони здоров'я і поліпшення показників материнської та дитячої смертності.

Ініціатива була підтримана Норвегією, Канадою, США і Великою Британією, а також низкою приватних інвесторів і некомерційних організацій. Початкові кошти в розмірі 800 млн доларів будуть внесені Норвегією і Канадою, тоді як Світовий банк планує пожертвувати з фонду для найбідніших країн 3,2 млрд доларів у вигляді грантів і пільгових кредитів. США надасть також близько 200-400 млн доларів.

Згідно з даними ООН, материнська смертність з 1990 до 2013 року знизилася на 45% до 210 смертей на 100 тис. новонароджених. Тим не менш, показники смертності в бідних країнах в 14 разів вищий, ніж у розвинутих державах.

remedium.ru