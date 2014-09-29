У чоловіків вчені знайшли гормон вірності

Окситоцин - гормон, які дає нам багато чого: ніжність, любов, прихильність. Він виробляється у батьків новонародженого, у закоханих.

Допомагає бути ніжними, доглядати і підтримувати. Мамі дає можливість виробляти достатню кількість молока. Але тепер визначено ще одну його властивість: чоловіки, у яких його багато, мають більше шансів залишатися вірними жінці, до якої у них є ніжні почуття, пише pinu.com.ua.

Взагалі, моногамія для чоловіків все-таки якесь випробування. Це визнають багато вчених. Зрозуміло, рівень інтелекту, освіченості, культури, виховання впливають на здатність чоловіків бути вірними одній жінці. Але тепер учені визначили ще одного помічника - окситоцин.

Він виробляється, якщо людина закохана, годує грудьми, народив (в широкому розумінні цього слова, тобто, став батьком) недавно дитини. Це підтверджується і практикою - закохані рідко коли дивляться по сторонам. Та й молоді батьки, якщо вони, зрозуміло, щасливі від дива, яке з ними сталося, а не роздратовані і ображені через безсонні ночі і труднощі, теж не схильні до зрад.

Є й більш прості способи отримати «уприскування» окситоцину: під час оргазму, розслабляючого масажу, тілесних практик, обіймів, пильного погляду очі в очі коханій людині, а також медитацій і молитов, які дарують солодкі відчуття ...

Вчені вивчали, як впливає окситоцин на чоловіків. Спочатку їм показували фотографії жінок і просили оцінити їх привабливість. Серед цих жінок були і їхні дружини, партнерки.

Потім чоловіків окропили окситоцином із спрея і попросили повторити оцінювання. Усі чоловіки вдруге вище оцінили привабливість своїх партнерок. Притому, що інших жінок на фотографіях оцінювали приблизно так, як і в перший раз.

Так що жінкам бажано навчитися робити масаж своїм чоловікам, частіше їх обіймати, цілувати, а можливо, навіть долучити до медитацій, тоді є всі шанси, що постійне надходження окситоцину стане гарантією чоловічий вірності.