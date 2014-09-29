35 фільмів, які оздоровлять стосунки в шлюбі

Кіно стало настільки невід'ємною частиною нашого життя, що зараз ми можемо говорити про таке поняття, як кінотерапія. Гарна добірка фільмів може послужити заміною консультацій сімейного психолога. А цікавий сюжет, гарна гра акторів допоможе прикрасити довгий вечір. Іноді буває корисно поглянути зі сторони на те, з якими проблемами стикаються інші пари, і зробити власні висновки. Тому що багато чого пізнається в порівнянні, пише from-ua.com.

В добірку увійшли багато старих фільмів, які були відзначені безліччю нагород і які стали справжньою класикою кіно.

Ці картини про стосунки в сім'ї, проблеми в шлюбі і оригінальні способи їх рішення можуть підказати щось кожному з нас.

А ще - це просто цікаві і гідні фільми для приємного вечора:

«Любов і голуби», 1984

«Віднесені вітром», 1939

«Щоденник пам'яті», 2004

«Містер і місіс Сміт», 2005

«Якщо свекруха - монстр...», 2005

«Велике весілля», 2013

«Марлі і я», 2008

«Солодкий листопад», 2001

«Правдива брехня», 1994

«Осінь в Нью-Йорку», 2000

«Смішне дівчисько», 1968

«Сім'янин», 2000

«Любов за правилами і без», 2003

«Краще не буває», 1997

«Непристойна пропозиція», 1993

«Батько нареченої», 1991

«Життя, як воно є», 2010

«Вона», 2013

«Прості складності», 2009

«Невірна», 2002

«Зустріч двох сердець», 1973

«Твої, мої і наші», 2005

«Любов і інші ліки», 2010

«Померти молодим», 1991

«Весняні надії», 2012

«У дзеркала два обличчя», 1996

«Хто боїться Вірджинії Вульф?», 1966

«Історія про нас», 1999

«На Золотому ставку», 1981

«Коли чоловік кохає жінку», 1994

«Дні вина і троянд», 1962

«Ребро Адама», 1949

«Мова ніжності», 1983

«Моя улюблена дружина», 1940

«Діти тиші», 1986