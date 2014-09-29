Які звуки заспокоюють і знімають стрес

А чи знаєте Ви, що секундний звук здатний змінити ваш настрій на цілий день? Щоб скористатися цим чудовою властивістю звуків, потрібно знати найбільш чарівні з них. Про це ми сьогодні вам розкажемо - про 9-ть найбільш приємних звуків для людського вуха, пише econet.ua.

№9. Стукіт дощу по даху одномісного намету

Тривалість: Довго

Добре, що дощ не закінчується миттєво і ми можемо вдосталь насолодитися його постукуванням.

№8. Хрускіт снігу

Тривалість: Зазвичай менше хвилини

Знайти не потоптаний і свіжий, хрусткий сніг в місті досить непросто, але коли це вдається - настає час розслаблення, особливо хорошо для романтичних побачень. Звичайно, краще прогулюватися по снігу вночі, так можна буде почути хрускіт набагато краще. Злегка засмучує той факт, що зима всього лише раз в році, але ж і влітку є, що послухати.

№7. Прибій

Тривалість: Нескінченно

Пощастило тим, хто живе в місті біля моря. Жителі таких міст проводять на морі дуже багато часу, і влітку і взимку. Шум прибою триває вічно, і можна було б і слухати його вічно, якби дозволяв час.

№6. Потріскування полін

Тривалість: Кілька годин

Адже можна поєднати. Провести вечір біля моря, розпалити багаття - і тоді можна насолоджуватися і прибоєм, і звуком потріскування полін. Правда, це тільки літня розвага, але вона залишає настільки сильні враження, що їх вистачає на весь наступний рік.

№5. Дзюрчання струмка

Тривалість: Нескінченно

У місті зловити задоволення від звуків дзюрчання струмка важко. Можливо, багато міських жителів не чули цей звук ніколи, значить для них є великий привід поїхати на відпочинок куди-небудь на природу.

№4. Сміх

Тривалість: Кілька секунд

Сміх продовжує життя, а разом з цим створює радісний, гарний настрій і не тільки тому, хто сміється, а і всім іншим, хто так само насолоджується цим настроєм.

№3. Дощ наповнює корито

Тривалість: Кілька годин

І знову звук падаючого дощу, але на цей раз в іншому контексті. В інтернеті можна зустріти багато творчих робіт, пов'язаних саме з такою ситуацією, що свідчить про те, що дощ створює романтичний настрій.

№2. Котяче муркотання

Тривалість: Хвилини

Кішки - милі та пухнасті створіння.

№1. Спів пташок вранці

Тривалість: 10 хвилин

Один з найприємніших будильників, правда? А якщо вранці, коли ти прокидаєшся, поруч з тобою ще й муркоче киця - це просто райська насолода.