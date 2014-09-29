Ін'єкції дермальних філлеров пов'язали з втратою зору

Дермальні філери застосовуються для корекції вікових змін. Як правило ця процедура не має медичних показань. Ін'єкції дермальних філерів дуже популярні, так як дозволяють домогтися вираженого косметичного результату малоінвазивним методом.

У доповіді було описано 7 клінічних випадків, а також розглянуто механізм, наслідки та фактори ризику ускладнень. Найчастіше ін'єкції робили у тканини у ділянки перенісся, також у скроневу ямку і в надперенісся (глабелу). Ці ділянки забезпечуються кров'ю дорсальної носової і надблокової артерії. У двох випадках вводився силікон, в одному - гідрофільний гель, гіалуронова кислота, а чотирьом пацієнтам вводили невідому речовину. У чотирьох випадках сталася оклюзія задньої циліарної артерії з передньою ішемією зорового нерва, у двох - оклюзія очної артерії та ще у двох - оклюзія гілок артерії сітківки. Супутня емболія церебральних судин сталася ще в одному випадку. Гострота зору при надходженні в стаціонар становила від 20/25 до відсутності реакції на світло. Зір частково відновився у 4 хворих.

У чотирьох хворих з оклюзією задніх циліарних артерій спостерігався набряк повік і птоз. Гострота зору коливалася від 20/25 до 20/200. Всім хворим проводилися ін'єкції в ділянку перенісся. Надалі зір у всіх цих пацієнтів покращився, але в одного з них знизилося від 20/25 до 20/40. Дефект зору у хворих з оклюзією очної артерії не розв'язався.

Автори відзначають, що подібні наслідки тим драматичніші, що сама процедура дермальних ін'єкцій філерів не має медичних показань, а проводиться за бажанням пацієнта.

remedium.ru