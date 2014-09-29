Кількість смертей від лихоманки Ебола перевищила 3 тисячі

Всього було зареєстровано понад 6,5 тис. випадків захворювання. Про це йдеться в останньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожУ найближчі місяці число інфікованих лихоманкою Ебола може перевищити 500 тис.

Найбільше смертей зафіксовано в Ліберії - понад 1,8 тис. випадків. Крім Ліберії, від епідемії лихоманки Ебола найбільше постраждали Гвінея і Сьєрра-Леоне, повідомляється в доповіді ВООЗ.

Читайте такожЗагроза лихоманки Ебола наблизилася до України

Зусилля всього світового співтовариства зосереджені на боротьбі з епідемією лихоманки Ебола. Очікується, що в найближчі кілька місяців в центри по стримуванню розповсюдження захворювання надійде 10 тис. доз експериментальної вакцини проти вірусу лихоманки Ебола. Мова йде про вакцину спільної розробки Національних інститутів охорони здоров'я США і GlaxoSmithKline.