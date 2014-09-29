Жінки, які народжують більше, мають більшу тривалість життя
17:10, 29 вересня 2014Зарубіжні новини
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Жінки, які народили природним шляхом у віці 33-37 років, удвічі збільшують свої шанси стати довгожителем
Фото: УНИАН
Найчастіше в пресі обговорюється питання негативних наслідків пізнього материнства. Днями вчені оприлюднили результати свого дослідження, які доводять, що у нього є і позитивні сторони, пише pinu.com.ua.
Зокрема, експерти стверджують, що жінки, які народили природним шляхом у віці 33-37 років, удвічі збільшують свої шанси стати довгожителем.
В дослідженні взяло участь близько 5 тис. жінок із США та Данії.
Вчені не можуть визначити точні причини довгожительства.
Вони припускають, що жінка, здатна зачати дитину в зрілому віці, має більш високу категорію здоров'я.
Крім того, існує гіпотеза про те, що мами, які народжують пізно успадковують ген довголіття від своїх матерів.
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