Жінки, які народжують більше, мають більшу тривалість життя

Найчастіше в пресі обговорюється питання негативних наслідків пізнього материнства. Днями вчені оприлюднили результати свого дослідження, які доводять, що у нього є і позитивні сторони, пише pinu.com.ua.

Зокрема, експерти стверджують, що жінки, які народили природним шляхом у віці 33-37 років, удвічі збільшують свої шанси стати довгожителем.

В дослідженні взяло участь близько 5 тис. жінок із США та Данії.

Вчені не можуть визначити точні причини довгожительства.

Вони припускають, що жінка, здатна зачати дитину в зрілому віці, має більш високу категорію здоров'я.

Крім того, існує гіпотеза про те, що мами, які народжують пізно успадковують ген довголіття від своїх матерів.