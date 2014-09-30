Яєчня на сніданок - заряд енергії на весь день

Фахівці з Кембриджського університету (Великобританія) запевняють, що яєчня або варене куряче яйце на сніданок дасть більше енергії, ніж чашка кави або «швидкі» вуглеводи.

Вивчивши вплив білка на організм, вчені відкрили, що протеїни з яйця сприяють виробленню орексину, передає agronews.ua.

Це нейромедіатор, що надає відчуття бадьорості завдяки тому, що їжа швидше переробляється в енергію. При споживанні яєчного білка калорії витратяться швидше, насичуючи організм поживними речовинами і енергією. Відчуття ситості допомагає довше залишатися бадьорим і зберігати концентрацію уваги.

Також британські дієтологи розвінчали міф про те, що курячі яйця - «важка» їжа. Дослідження вчених показали, що холестерин, який міститься в яєчні, не відкладається на стінках судин і не підвищує ризик серцево-судинних захворювань.