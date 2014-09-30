Чому корисно гуляти по осінньому лісі

Час, проведений в лісі, покращує здоров'я і допомагає відновитися від хвороб, пов'язаних зі стресом, йдеться в дослідженні, проведеному співробітниками Шведського університету агрономії (SLU). Особливо корисно знаходитися в лісі зі старими і високими деревами, пише infosmi.net.

Дослідження показало, що ліси позитивно впливають на людей, які страждають від захворювань викликаних стресом, і сприяють кращому відновленню. Дослідники з'ясували, що існує спосіб обчислити реабілітаційну ефективність конкретного лісу і витрати на поліпшення його показників.

«Мета нашого дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, чи має атмосфера лісу відбудовний ефект для пацієнтів з синдромом хронічної втоми, - розповіли Анн Доллинг і Ева-Марія Нордстрем з SLU. - Ми також вивчили, який вид лісу має найкращим ефектом».

У проекті брали участь люди, що страждали від синдрому хронічної втоми.

Результати показали, що найбільше людей приваблювали світлі і негусті ліси, а також ліси, розташовані поруч з озером. Простір, пейзажі та атмосфера були важливими чинниками. Психологічний стан пацієнтів, які відвідували ліс, покращився.

Дослідження також показало, що вік і висота дерев, густота лісу мають велике значення для реабілітаційного потенціалу. Для поліпшення здоров'я людей дерева повинні бути старше 70 років і вище 16 метрів.

Дослідження показало, що для реабілітаційних цілей можна зберегти від 6% до 18% лісів Швеції. В цьому випадку економічні втрати складуть всього від 0,1% до 1,6% від нинішніх показників.