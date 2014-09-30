Вчені розробили дихальний тест на туберкульоз

Вчені розробили перший дихальний тест на туберкульоз, який можна проводити у лабораторії.

Це забезпечує швидке опрацювання інформації про стійкість до ліків. За стандартними методами цей процес тривав до шести тижнів, повідомляють американські вчені в журналі Nature Communications.

Кролям у лабораторії ввели антибіотики і змусили дихати "зараженим" повітрям. Бактерії туберкульозу, реагуючи на це, виділяють специфічний газ.

Щороку у світі сухотами заражаються 8,6 млн людей і помирають 1,3 млн. У смертності туберкульоз поступається лише ВІЛ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пріоритетом у боротьбі проти цієї хвороби є рання діагностика та лікування.

У новому дослідженні вчені застосували дихальну форму антибіотика ізоніазид, поширеному при лікуванні туберкульозу, який активується певним ферментом.

Тест використовує той факт, що цей фермент є унікальним для туберкульозу, каже керівник дослідження, доцент Університету Нью-Мексико Ґрехем Тіммінс.

"Ми зрозуміли, що могли фактично подивитися на перетворення ізоніазиду в його більш активну форму шляхом дослідження одного з мічених газів, який виділявся під час його активації",- пояснив вчений.

Дослідники дали кроликам у лабораторії вдихнути спеціальну помічену молекулами форму антибіотику.

Якщо туберкульоз є, легені кроликів виділяють помічений газоподібний азот.

Його виявляють за допомогою пристрою під назвою мас-спектрометр.

Позитивний результат означає, що в організмі присутні бактерії туберкульозу, які чутливі до ізоніазиду.

bbc.co.uk