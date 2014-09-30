Зайва маса тіла у жінок - чинник розвитку раку

Збільшення на два розміри за той же період часу вказує на підвищення ризику розвитку раку до 77%.

Іншими словами, розмір спідниць, які жінка носила з 20-річного віку, може бути простим і ефективним індикатором небезпеки.

Вчені вже виявили зв'язок збільшення ваги з підвищенням ризику розвитку злоякісних новоутворень. У дослідженні брали участь більше 90 тисяч жінок у віці 50-60 років. За період у три роки, протягом якого проходило дослідження, у 1090 жінок з цієї групи виявили рак грудей.

"Ми знаємо, що 40% випадків раку грудей можна було б запобігти за допомогою своєчасних змін у способі життя, значних фізичних навантажень та боротьби з зайвою вагою", - пояснює дослідник Саймон Вінсент.

"Наше дослідження показує, наскільки легко можна контролювати свою вагу. Жінки швидше згадають, яку спідницю у якому віці вони носили, ніж який індекс маси тіла вони мали", - додає вчений.

"Зібраний матеріал підтверджує відомий факт: головне, що можуть зробити жінки, особливо у віці після менопаузи, для запобігання раку грудей - це бути якомога активнішими і обмежувати себе у вживанні алкоголю", - коментує результати дослідження Том Стенсфелд з Cancer Research UK, британського благодійного фонду, котрий фінансує дослідження раку та пропаганду його профілактики.

bbc.co.uk