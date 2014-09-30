Вікторія Бекхем буде боротися зі СНІДом
09:46, 30 вересня 2014Зарубіжні новини
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Фото: polvisti.com
Дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема, співачка актриса і дизайнер Вікторія Бекхем спробує себе в новій ролі.
Колишня учасниця британської поп-групи Spice Girls стала міжнародним послом доброї волі Організації об'єднаних націй по боротьбі з ВІЛ/СНІд (ЮНЕЙДС).
Вікторія розповіла, що на боротьбу з ВІЛ та СНІДом її спонукала подорож в Південну Африку і запевнила, що зробить все можливе, щоб підвищити обізнаність людей щодо проблеми ВІЛ/СНІДу.
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