Вікторія Бекхем буде боротися зі СНІДом

Дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема, співачка актриса і дизайнер Вікторія Бекхем спробує себе в новій ролі.

Колишня учасниця британської поп-групи Spice Girls стала міжнародним послом доброї волі Організації об'єднаних націй по боротьбі з ВІЛ/СНІд (ЮНЕЙДС).

Вікторія розповіла, що на боротьбу з ВІЛ та СНІДом її спонукала подорож в Південну Африку і запевнила, що зробить все можливе, щоб підвищити обізнаність людей щодо проблеми ВІЛ/СНІДу.

bbc.co.uk