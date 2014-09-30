Заняття спортом допомагають подолати стрес і депресію

Раніше було відомо, що фізичні вправи благотворно впливають на здоров'я людини, в тому числі захищають організм від розвитку депресії, викликаної стресом. Однак досі механізми цього впливу залишалися невідомі.

У новому дослідженні вчені протягом п'яти тижнів піддавали генетично модифікованих мишей з високим рівнем білка PGC-1A1, концентрація якого в скелетних м'язах підвищується при фізичному навантаженні, і звичайних мишей стресових навантажень - включали гучні звуки, мигалки, а також порушували їх добовий режим. В результаті у звичайних мишей розвинулася депресивна поведінка, у той час як генетично модифіковані миші, які через концентрацію білка були більш "тренованими", не виявили жодних симптомів депресії.

Вчені дійшли висновку, що скелетні м'язи здатні мають ефект детоксикації, завдяки якому мозок виявляється захищеним від надходження небажаних речовин, і сподіваються, що їх робота відкриє новий фармакологічний принцип в лікуванні депресії.

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