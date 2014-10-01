ВООЗ наполягає на зниженні споживання солі

ВООЗ рекомендує дорослим щодня вживати менше п'яти грамів солі (трохи менше чайної ложки), а більшості дітей - ще менше. Експерти вважають, що близько 2,5 мільйона смертей в рік вдасться запобігти, якщо зменшити споживання солі до рекомендованого рівня, пише meddaily.ru.

Скорочення споживання солі, на відміну від дорогого лікування, не вимагає матеріальних витрат, тому кожен спокійно може собі це дозволити. На думку лікарів, уряд має інформувати людей про шкоду солі і створювати стратегії для зниження її споживання. Харчова промисловість, у свою чергу, повинна зменшити вміст солі в продуктах і надати варіанти здорового харчування шляхом зміни рецептури готових продуктів.

Крім того, кожна людина може контролювати споживання солі самостійно, наприклад, прибравши сільничку зі столу або додаючи менше солі під час приготування їжі. Важливо не зловживати продуктами з високим вмістом солі, їсти багато овочів і фруктів, а також стежити за раціоном харчування дітей.