Кращі способи позбутися від осінньої депресії

У той час як навколо напруга, зміна погоди, не обійтися і без зміни настрою.

В першу чергу, будьте уважнішими і добрішими до себе. Фахівці стверджують, що саме уважність допомагає нам концентруватися, контролювати свої емоції і робить нас добрішими до самих себе, і допомагає уникнути депресії, пише beauty.ua.

Хочете позбутися від стресу, але немає часу на довгі розмови з самим собою? Тоді просто дозвольте собі трохи помедитувати в навушниках. Скачайте звуки природи, заспокійливу музику і насолоджуйтесь! Доведено: звуки, які нам подобаються, роблять нас щасливішими!

Не витримуєте цілий робочий день? Спробуйте робити короткі перерви. Чудово, в такому випадку, допомагають фізичні вправи, або прогулянка. Спробуйте потягнутися, розправити плечі і вийти на свіже повітря.

Зосередьтеся на вашій роботі в даний момент. Не відволікайтеся! Всі ми знаємо, що відбувається від того, що ми постійно намагаємося робити відразу кілька справ одночасно.

Не забувайте про обід! Найчастіше, під час робочого дня, саме під час обіду ми відчуваємо найбільше роздратування. Спробуйте просто перекусити! І не забувайте про те, що шматочок шоколаду для розумової діяльності ще ніхто не забороняв. Головне - не переборщити!