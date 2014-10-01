5 корисних продуктів, від яких можна погладшати

Для того, щоб привести фігуру в форму, недостатньо відмовитися від солодкого і борошняного, деколи треба виключити з раціону і інші, на вигляд цілком нешкідливі продукти. Хочете дізнатися, що з того, що ви звикли вважати корисним і легким, насправді може відкластися важкими складками на тілі? Читайте нашу добірку, пише foka.com.ua.

Виноград

Виноград має відносно невисоку калорійність, але підступ тут таїться в іншому. У невеликій жмені ягід цілих 15 грамів цукру, що рівносильні вмісту цукру в декількох солодких тістечках. За твердженням психологів, винограду не можна з’їсти «трохи», і ви навряд, чи зупинитися, поки не з’їсте ціле гроно. А це вже цілих 75 грамів цукру! Для того, щоб не піддаватися спокусі, замініть виноград на інші, менш солодкі ягоди – задоволення буде стільки ж, а користі набагато більше.

Горіхи

В пригорщі мигдалю, або арахісу міститься близько 20 грамів жиру і близько 300 калорій. Тому, ласуючи цими горішками в барі, або відкриваючи упаковку кеш’ю на роботі, задумайтеся – вам цей жир потрібний? Користь від горіхів, звичайно, немаленька (вітамін Е, магній, омега-3 жирні кислоти), але для цього достатньо додавати їх в невеликій кількості в салати, а не поглинати ввечері перед телевізором. Повірте, вам не складе труднощів відмовитися від цієї звички, головне – почати.

Сухофрукти

Вирішили перекусити на роботі ароматної курагою? Краще відразу відмовтеся від цієї ідеї. В одній жмені цього «невинного» перекусу міститься близько 50 грамів цукру, що не може не позначитися на вашій фігурі. Якщо ви хочете дійсно здоровий перекус – замініть сухофрукти справжніми фруктами. Зрозуміло, виключивши найсолодші, такі як виноград, банани і манго.

Хумус

Якщо ви любите хумус, то прекрасно знаєте, як складно зупинитися, відкривши чергову банку. При всьому при цьому калорійність продукту зовсім не низька: лише уявіть, що в двох його чайних ложках міститься 70 калорій. І хіба хтось обмежується цими двома ложками? Впевнені, немає. Багато дієтологів радять зовсім виключити цей продукт з ужитку, але якщо ви впевнені, що зможете обмежитися лише невеликою порцією – можете ризикнути. Головне, врахуйте, що кожна додаткова ложка цього продукту відкладеться у вигляді непривабливих складок у районі талії. Ми попереджали!

Сирі овочі

Звичайно, морква, селера і капуста в сирому вигляді абсолютно бездоганні з точки зору дієтології, але не забувайте, що не тільки ними зазвичай можуть ласувати вегетаріанці і сироїди, та й просто любителі здорової їжі. Тому про такі продукти як картопля, авокадо і кукурудза вам краще на якийсь час забути – або значно знизити їх кількість у своєму раціоні. Запам’ятайте, навіть вегетаріанці бувають повними! Ви ж такою бути не хочете?