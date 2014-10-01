Серце - центр любові, радості і безпеки

Серце в психологічному сенсі уособлює почуття провини, символізує центр любові і безпеки.

Причинами серцевих захворювань психотерапевт Луїза Хей називає давнішні емоційні проблеми, дефіцит радості, черствість, віру в необхідність напруги, стресу, пише healthinfo.ua.

Можливе рішення, що сприяє зціленню: «Радість. Радість. Радість. Я з задоволенням пропускаю потік радості через свою свідомість, тіло, життя».

Доктор Ст. Жикаренцев зазначає, що серце уособлює центр любові та безпеки, захисту.

Причини захворювань серця - емоційні проблеми, відсутність радості, жорстокість серця, віра в напругу, перевтома і тиск, стрес.

Можливе рішення, що сприяє зціленню: «Я повертаю переживання радості в центр свого серця. Я висловлюю свою любов до всього».

Серце забезпечує кровообіг в організмі людини, функціонуючи подібно потужному насосу. Від хвороб серця в наші дні помирає набагато більше людей, ніж від будь-яких інших хвороб, війн, катастроф і т.д. Цей життєво важливий орган розташований в самому центрі тіла людини.

Якщо людина страждає якоюсь хворобою серця, це означає, що вона забула про власні потреби і щосили намагається заслужити любов оточуючих. Вона недостатньо любить себе, зазначає психотерапевт Ліз Бурбо.

Проблеми з серцем говорять про те, що ти повинен негайно змінити своє ставлення до самого себе. Ти вважаєш, що любов може виходити тільки від інших людей, але було б набагато мудріше отримати любов від самого себе. Якщо ти залежиш від чиєїсь любові, цю любов доводиться постійно заслуговувати.