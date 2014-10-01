Світові фармкомпанії включилися в гонку за біоаналогами

Як пише Reuters, у даний час в розробці знаходяться понад 700 біоаналогів, частина з них вже отримали маркетинговий дозвіл. Розробкою таких лікарських засобів займаються 245 компаній по всьому світу, найбільшими виробниками біоаналогів є Teva, Sandoz (підрозділ Novartis), Pfizer і Amgen.

Експерти пояснюють зростання зацікавленості фармкомпаній щодо біоаналогів тим, що біологічні препарати характеризуються високою ефективністю та прибутковістю: у рейтингу 10 найзатребуваніших лікарських засобів шість позицій займають якраз біофармацевтичні.

Відтворення біологічного препарату пов'язана з багатьма труднощами, так як до їх складу можуть входити складні біологічні молекули. У більшості випадків неможливо домогтися ідентичності аналога оригінального ЛЗ, а можна говорити лише про його максимальну наближеність.

Втім, висока частка біосимілярів на ринку лікарських засобів сприяла б зниженню вартості лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит і рак. Водночас з кількох причин не можна очікувати, що вплив біоаналогів на вартість лікування буде істотною.

В першу чергу це пов'язано з тим, що ціна на біоаналоги лише на 20-30% нижча за вартість оригінального біологічного препарату, тоді як дженерики зазвичай на 90% дешевше від оригіналу. Також варто враховувати той факт, що багато лікарів з великою обережністю ставляться до біоаналогів саме через неможливість зробити їх повністю ідентичними оригінальним засобам, а регуляторні органи багатьох країн не до кінця визначили правила реєстрації біоаналогів.

Ремедіум