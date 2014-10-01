Закохані пов'язані емоційно і фізіологічно. У закоханих часто одні і ті ж інтереси, вони закінчують пропозиції один одного і сміються над одними і тими ж жартами, однак це ще не все, пише infosmi.net.

Вчені виявили, що дихання і частота серцевих скорочень стають однаковими, якщо люди тривалий час сидять близько один до одного. Їм навіть не обов'язково для цього триматися за руки або говорити між собою. Але подібні речі не відбуваються між незнайомцями.

Команда вчених з Каліфорнійського університету в Девісі вивчала фізичний аспект любовних взаємин.

«Раніше дослідники не раз доводили, що один із закоханих може переживати ті ж емоції, що і його партнер. Однак нам вдалося з'ясувати, що цей зв'язок існує не лише на емоційному, а й на фізіологічному рівні», - повідомив автор дослідження Еміліо Феррера.