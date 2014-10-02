Кофеїн бадьорить сильніше, ніж музика

Багато водіїв п'ють каву або слухають музику, намагаючись впоратися з втомою. У новому дослідженні вчені, використовуючи симулятор водіння, вивчали, як змінювався рівень втоми учасників після вживання кофеїну, прослуховування музики і при відсутності стимуляторів, розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Дослідження тривало три дні. Кожен день в один і той же час двадцять добровольців проводили 120 хвилин за автосимулятором, а потім заповнювали анкету, яка вимірювала рівень втоми.

Водії, які вживали кофеїн або слухали музику, відчували себе менш втомленими, ніж ті, хто не робив ні того, ні іншого. Однак дослідники відзначили, що люди, які пили напої з кофеїном, виконували водійські завдання набагато краще, ніж інші. Ймовірно, музика відволікає автомобілістів і заважає їм концентруватися.