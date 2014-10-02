Фрукти і овочі роблять людей щасливішими

Британські учені провели дослідження і довели, що споживання овочів і фруктів здатне підняти настрій людини і поліпшити не тільки її фізичні показники, але і психічне здоров'я. У дослідженні взяли участь добровольці від 16 років і старше. Деяким на час дослідження сказали не вживати фрукти й овочі. Друга група отримувала рослинну їжу кожен день, пише novosti-n.org.

В кінці дослідження вчені виміряли настрій добровольців. У другій групі, що одержувала повноцінне харчування, відзначалося повне психічне благополуччя, стійкість, люди вважали себе щасливими. В першій групі багато скаржилися на пригніченість і симптоми депресії. Людині потрібна і рослинна і тваринна їжа, впевнені вчені. Саме тому необхідно складати грамотний раціон харчування з урахуванням особливостей кожного конкретного організму.