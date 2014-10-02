Кількість жертв лихоманки Ебола досягла майже 3,4 тисячі осіб
11:03, 02 жовтня 2014Зарубіжні новини
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Кількість жертв вірусу геморагічної лихоманки Ебола в Західній Африці досягла 3 тисяч 338 осіб, заразилися вірусом 7 тисяч 178 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).
Раніше повідомлялося про 3091 загиблих і понад 6,5 тисячі заражених.
Вірус Ебола продовжує стрімко поширюватися на території Західної Африки. В даний час випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго і Сенегалі. Смертність від лихоманки становить 53%. Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує. ВООЗ визнала етичним використання експериментальних ліків для запобігання хвороби.
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