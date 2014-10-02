Гантелі, штанга і силові тренажери покращують пам'ять

14:58, 02 жовтня 2014
Зарубіжні новини
0

Регулярні відвідування тренажерного залу зможуть забезпечити не лише гарну фігуру і здоров'я, але і підвищення здатності до запам'ятовування

Фото: aprofit.kz

Вчені зі США стверджують, що виявили засіб для тренування і поліпшення пам'яті, який набагато ефективніший, ніж традиційні мнемонічні вправи. Чудовий результат забезпечать 20 хвилин інтенсивного тренування, пише health-ua.org.

Американські дослідники з коледжу прикладної психології при технологічному інституті штату Джорджія (School of Applied Physiology Georgia Institute of Technology) виявили, що класичні вправи з арсеналу важкоатлетів і бодібілдерів, що виконуються з високою інтенсивністю, призводять до помітного поліпшення пам'яті.

Таким чином регулярні відвідування тренажерного залу зможуть забезпечити не лише гарну фігуру і здоров'я, але і підвищення здатності до запам'ятовування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter