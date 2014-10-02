Найбільш корисні яблука при зайвій вазі

Американські вчені встановили, що зелені яблука містять високий рівень неперетравлюваних сполук, які можуть допомогти запобігти розладам, пов'язаним з ожирінням, пише goodhouse.com.ua.

За словами вчених, яблука в цілому є хорошим джерелом цих сполук, але, тим не менш, існують відмінності в різних сортах. Людям, які зіткнулися з проблемою повноти і ожиріння, експерти рекомендують вибирати ті яблука, які більш корисні в боротьбі з відкладеннями жиру.

Як стверджує провідний експерт дослідження Джуліанна Норатто, зелені яблука сприяють росту корисних бактерій в товстій кишці завдяки підвищеному вмісту в них неперетравлюваних компонентів, в тому числі клітковини і поліфенолів. Навіть після впливу шлункової кислоти і травних ферментів ці сполуки залишаються недоторканими, коли досягають товстої кишки. Опинившись там, вони сприяють росту корисних бактерій в кишечнику.

Баланс бактерій в товстій кишці, насамперед, залежить від їжі, яку ми споживаємо. В цьому плані зелені яблука найбільш корисні, оскільки можуть допомогти запобігти деяким з розладів, пов'язаним з ожирінням, наприклад, хронічним запаленням, які здатні призвести до діабету.