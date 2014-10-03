Віагра може призвести до сліпоти

Силденафіл, відомий як Віагра, використовується при еректильній дисфункції. Відомо, що цей препарат допомагає в лікуванні легеневої артеріальної гіпертензії та гастропареза. Проте дослідники з Університету Нового Південного Уельсу з'ясували: силденафіл негативно впливає на зір, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Він ускладнює функціонування ферменту, що грає важливу роль в передачі світлових сигналів від сітківки до мозку. Особливо схильні до шкідливого впливу люди зі спадковим захворюванням очей, що веде до сліпоти, пігментним ретинітом.

Люди з нормальним зором можуть бути носіями гена, що викликає пігментний ретиніт, і навіть не підозрювати про це. Тим часом, така мутація зустрічається у кожної 50 людини. Пігментний ретиніт розвивається через мутації в гені, що виробляє фермент під назвою PDE6. Люди з двома копіями зміненого гена хворіють цією хворобою.

У новому дослідженні вчені спостерігали за впливом одноразової дози силденафілу на здорових мишей і мишей з цією мутацією. Вони помітили тимчасову втрату зору у здорових мишей після лікування. Ефект зберігався довше у мишей з мутаціями. Дослідники також помітили в очах у цих мишей ранні ознаки клітинної смерті. Так, силденафіл здатний викликати дегенерацію у носіїв захворювання сітківки.