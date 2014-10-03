Великобританія виділила понад 190 млн доларів на боротьбу з епідемією Еболи в Сьєрра-Леоне

Великобританія виділила додатково 120 млн фунтів ($ 194 млн) на боротьбу з епідемією хвороби, спричиненої вірусом Ебола (БВВЕ), в Сьєрра-Леоне - африканській країні, де виникла особливо гостра загроза розповсюдження інфекції. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд, виступаючи на міжнародної конференції з боротьби з вірусом, що відкрилася в Лондоні, повідомляє ТАСС.

У конференції беруть участь представники Великобританії, Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне, США. На форумі мав бути присутній президент Сьєрра-Леоне Ернест Бей Корома, проте він не зміг прибути в Лондон через поломки літака.

"Британія розгорнула свою присутність в Сьєрра-Леоне, там знаходяться наші інженерні війська, там знаходиться велика місія співробітників британського міністерства міжнародного розвитку, ми реалізуємо план розгортання великої кількості додаткових лікарняних ліжок", - заявив Хаммонд.

"Нам необхідна допомога міжнародного співтовариства, яке повинно направити лікарів і медсестер, так що ми просимо інші країни базуватися на структурі, яку ми створили", - додав він.

За даними британського уряду, завдяки допомозі Лондона в госпіталях Сьєрра-Леоне буде обладнано додатково 700 місць для інфікованих вірусом Ебола. Раніше Сполучене Королівство виділило країнам Африки 5 млн фунтів ($ 8 млн) допомоги для боротьби з Ебола.

Між тим, як оголосила раніше благодійна організації Save the Children, що базується в Лондоні, минулого тижня в Сьєрра-Леоне було виявлено 765 нових випадків зараження вірусом Ебола, проте в країні для цих пацієнтів є в наявності тільки 327 вільних місць у лікарнях.

За даними організації, в Сьєрра-Леоне щогодини цим вірусом заражаються п'ять осіб, причому темпи зростання захворюваності наростають. Якщо така тенденція збережеться, в Західній Африці до кінця жовтня десять людей щогодини захворюватимуть БВВЕ. "Нам загрожує страшна перспектива епідемії, яка поширюватиметься, як лісова пожежа, так що кількість нових випадків буде рости у двічі кожні три тижні", - заявив Роб Макгілліврей, глава відділення організації в Сьєрра-Леоне.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), станом на 28 вересня в Західній Африці було зареєстровано 7178 випадків захворювання БВВЕ, від цієї недуги загинули 3338 чоловік. Хвороба, викликана вірусом Ебола, поширилася головним чином в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне, випадки зараження також зафіксовані в Нігерії і Сенегалі.

На даний момент не існує офіційно схвалених для виробництва ліків або вакцин від Еболи. Випробування експериментальної вакцини проводяться в США.