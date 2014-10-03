Роман «П'ятдесят відтінків сірого» шкодить психіці

Читання роману «П'ятдесят відтінків сірого» може спричинити незворотні і драматичні зміни особистості у молодих жінок, стверджує нове дослідження.

Дослідники кажуть, що молоді жінки, які читали книги британської письменниці Е.Л.Джеймс, частіше виявляють ознаки розладів харчової поведінки і ображають партнера, порівняно з тими, хто їх не читав, інформує news.еizvestia.com.

Жінки, які прочитали всі три книги серії, набагато частіше зловживають спиртним і мають декілька статевих партнерів, стверджують отримані результати.

Емі Бономі, дослідник з Університету штату Мічиган, сказала: «Цілком можливо, що саме книги вплинули на поведінку жінок».

«Якщо у жінок в минулому були певні проблеми зі здоров'ям, наприклад, розлад харчової поведінки, то прочитання роману «П'ятдесят відтінків сірого» може стати причиною рецидиву і потенційно здатне посилити проблему», - сказала Бономі.

В рамках дослідження вивчили понад 650 жінок у віці від 18 до 24 років. Ті, хто читав перший роман «П'ятдесят відтінків сірого», на 25% частіше мали партнера, який кричав чи сварився на них; 34% зустрічалися з чоловіком, що демонстрував схильність до переслідування; і понад 75% використовували дієтичні добавки або голодували протягом 24 годин і більше.

65% тих, хто прочитав всі три книги, частіше зловживали спиртним. 63% відсотка мали п'ять і більше сексуальних партнерів протягом свого життя.