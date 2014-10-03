Куркума відновлює нервові клітини

Німецькі вчені виявили, що речовина турмерон, що міститься в куркумі, стимулює проліферацію стовбурових клітин та їх подальшу диференціацію в нейрони. Результати експериментів на щурах викладені в журналі Stem Cell Research and Therapy, пише nv-news.com.

Вони показали, що у тих тварин, яким вводили турмерон, оновлення нервових клітин проходило на 80% швидше. Тому дані дослідження показують, як можна стимулювати інтелект, а також важливе для людей, які страждають хворобою Альцгеймера.