Картопля-фрі робить підлітків дурнішими

Картопля-фрі, гамбургери, чіпси, солодка газована вода та інші страви в стилі фаст-фуд шкодять не лише здоров'ю, але й інтелекту, з'ясували вчені.

Університет Західної Австралії провів тривалий експеримент, протягом трьох років спостерігаючи за 602 школярами з різними стилями харчування, пише viknaodessa.od.ua.

Дослідники виміряли IQ хлопців у віці 14 років і склали докладний опис харчування в сім'ї і в школі. У 17 років підлітки пройшли повторні тести. Виявилося, що у тих, хто харчувався напівфабрикатами або в закладах фаст-фуду, рівень інтелекту в середньому нижчий, ніж у тих, хто харчувався здоровою їжею.

Дієта також зробила вплив на уважність, посидючість і різні види пам'яті підлітків. На думку вчених, такий вплив фаст-фуду на розвиток мозку пояснюється високим вмістом цукру і омега-6 жирних кислот. Для гармонійного розвитку людський мозок потребує ненасичених жирів омега-3 і складних вуглеводів, що містяться в овочах, фруктах і крупах.