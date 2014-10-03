Facebook подбає про здоров'я користувачів

Найбільша у світі соціальна мережа Facebook планує експансію в сфері охорони здоров'я. Про це news.eizvestia.com з посиланням на Reuters розповіли на умовах анонімності три джерела, знайомі із ситуацією.

Один з напрямків, що мають намір розвивати в соцмережі - онлайнові групи підтримки для пацієнтів, які страждають від тих чи інших захворювань. Там вони могли б обмінюватися досвідом боротьби з недугами, обговорювати ефективність різних методів терапії тощо. Ще одна група розробників у Facebook створює програми, покликані запобігати захворювання, змушуючи користувачів змінити свій спосіб життя.

За словами джерел Reuters, представники соцмережі в останні місяці провели ряд зустрічей з медиками та підприємцями від охорони здоров'я. Отримана в ході зустрічей інформація використовується в створенні спеціального підрозділу для досліджень і розробок, що стосуються «додатків для здоров'я». Поки що Facebook перебуває на стадії збору ідей.