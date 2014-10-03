Перший у житті жінки чоловік впливає на здоров'я всіх її дітей
13:20, 03 жовтня 2014Зарубіжні новини
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Перший у житті жінки чоловік здатний передавати її майбутнім дітям гени, незалежно від того, хто стане їх батьком
Фото: УНІАН
Стало відомо, як перший партнер може вплинути на потомство жінки.
Вчені прийшли до цікавого висновку: перший партнер жінки здатний робити вплив на розвиток потомства. Такі результати були отримані в ході вивчення кактусових мух. Було встановлено, що після першого в житті статевого акту стартує процес, який впливає на потомство вже від іншої особини комахи. Чи стосується подібне людини, поки що не встановлено.
Цікаво, але до кінця XIX століття в Західній Європі вважалося, що перший у житті жінки чоловік здатний передавати її майбутнім дітям гени, незалежно від того, хто ж стане їх батьком. Подібний процес отримав назву «телегонії», пише direct-press.ru.
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