Раціон харчування впливає на запах тіла

Часто обговорюється тема, чому наше тіло має приємний або неприємний запах. У той час як найбільш поширена причина запаху тіла полягає в присутності бактерій на шкірі, які беруть участь у метаболізмі цукру і білків в нашому поту, деякі з наших улюблених страв можуть також стати винуватцями запаху. Ваш запах залежить від того, як ви харчуєтеся, пише terrawoman.com.

Першими приходять на розум часник і цибуля. Летючі сірчисті речовини, в тому числі алліцин, що містяться в часнику і цибулі, викликають запах, який тримається декілька годин після вживання цих продуктів. М'ята і куркума також містять леткі сполуки, які наші тіла випускають разом з потом. Ці речовини всмоктуються в нашу кров і наші легені після перетравлення, що дає не тільки неприємний запах тіла, але так само і неприємний запах з рота.

Інші продукти, які впливають на запах тіла:

блакитний сир і ферментовані харчові продукти;

капуста і овочі сімейства хрестоцвітих;

оцет.

Існує ймовірність того, що якщо їжа має різкий запах до її вживання, ваші пори будуть виділяти запах цієї їжі після того, як ви з'їсте її. Вас може здивувати, але червоне м'ясо теж сприяє виділенню запаху тіла. Дослідження, опубліковане в журналі Chemical Senses, виявило, що запах тіла вегетаріанців сприймався як більш приємний, привабливий і менш інтенсивний, ніж запах учасників, які їли м'ясо.