Розроблено тест для визначення раку за аналізом крові

Виявилося, що тест, для проведення якого потрібен лише зразок крові, може визначати рак або передраковий стан з майже 100% точністю.

Дослідники з Великобританії отримали лімфоцити від 208 чоловік: у 20 була меланома, у 34 - рак товстого кишечника, у 4 - рак легені, у 18 була підозра на меланому, у 28 поліпоз (передраковий стан), у 10 - ХОЗЛ. В контрольну групу увійшли 94 здорових добровольців.

Учені провели аналіз лімфоцитів методом ДНК-комет (гель-електрофорез одиничних клітин). Спочатку клітини поміщали в агар (гель) і опромінювали світлом ультрафіолетового спектру. Випромінювання ушкоджувало ДНК. Ступінь пошкодження генетичного матеріалу клітини оцінювався за результатами електрофорезу - під дією електричного поля фрагменти ДНК рухалися до позитивного електрода і утворювали слід, схожий на хвіст комети. Чим довший був хвіст, тим більше ушкоджувалася ДНК. У здорових добровольців його розміри були невеликими. Можливість розрізнити хворих і здорових по довжині «хвоста» оцінювалася для декількох режимів опромінення та різних варіантів товщини і в'язкості гелю. Виявилося, що можливо підібрати параметри, що забезпечують майже 100-відсоткову чутливість і специфічність. Автори назвали свій метод «тестом чутливості геному лімфоцитів» (lymphocyte genome sensitivity assay)

Автори очікують, що розроблений аналіз стане як самостійним методом скринінгу онкологічних захворювань, так і буде використовуватися для уточнення діагнозу спільно з іншими процедурами.

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