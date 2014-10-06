М'язи чоловіків і жінок працюють по-різному

Вчені з Каролінського інституту в Швеции виявили, які гени найінтенсивніше працюють у м'язах людини. Для цього вони під наркозом витягли крихітні шматочки м'язів з ніг у 9 чоловіків та 9 жінок. Зразки тканини піддали аналізу РНК, щоб з'ясувати, які конкретно гени працювали у добровольців, і наскільки активно.

Це дослідження дозволило отримати багато інформації, яка в подальшому стане в нагоді для лікування захворювань м'язів. Крім іншого, вчені з'ясували, що в м'язах чоловіків щонайменше 400 генів більш активні, ніж у жінок. Ймовірно, саме у зв'язку з цим слабка стать набирає м'язову масу не так інтенсивно, як сильна.

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